De ce a ratat Dinamo transferul verii

Andrei Coubiș a fost aproape să ajungă la Dinamo.

Totuși, jucătorul a decis să rămână în Italia și a semnat cu AC Milan.

Andrei Nicolescu a dat detalii despre mutarea ratată a clubului.

„Acolo a fost foarte simplu, noi ne-am înţeles cu clubul. Am vorbit şi cu agentul. Iniţial au fost mici diferenţe financiare, dar s-au rezolvat. Apoi, din discuţia lui cu Mister (n.r. Kopic), am înţeles că se fereşte să vină în România. Nu prea voia să vină şi îşi dorea foarte mult să continue în fotbalul italian. Acolo n-am mai avut argumente.

(n.r. Kopic e mulţumit acum de ce are la dispoziţie?) Toată lumea îşi mai doreşte, dar suntem ok cu ce am reuşit”, a spus Andrei Nicolescu, la Prima Sport 1.