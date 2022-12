De ce a refuzat Dragomir să preia Petrolul Ploiești! „Corleone” a dat cărțile pe față: „Eu nu pot să mă fac de râs!”

Dumitru Dragomir, fostul șef LPF, a vorbit recent despre motivul pentru care a refuzat să preia Petrolul Ploiești, clubul revenit în Liga 1 în acest sezon.

Mai exact, „Corleone” a dezvăluit că a fost contactat de echipa din provincie, grav afectată de problemele financiare.

„Eu nu pot să mă fac de râs!”

„(Am primit ultima ofertă) acum două săptămâni, de la Petrolul. Era gata să o (accept). Petrolul este o echipă cu suporteri buni, cu stadion, cu un primar care deocamdată nu e în relaţii bune cu cei de la Petrolul, dar i-a ajutat cu stadionul, le-a pus taxe mici. Cu o echipă bunicică, cu un consiliu de administraţie făcut din foştii fotbalişti, oameni serioşi toţi, în vârstă, unii dintre ei, cum e Mircea Dridea, dar oameni serioşi.

O conducere administrativă destul de bunicică, dacă au putut să ţină pe linia de plutire Petrolul. Datorii nu au multe. Până în două milioane (n.r. – de euro). E un mizilic pentru o echipă de prima ligă, dar într-o discuţie cu familia mea, eram gata, gata să mă duc. Am zis că dacă sunt sănătos acum, am 77 de ani, mă duc într-un vulcan, pentru că la Petrolul nu e uşor cu galeria.

Dacă mă duc eu nu pot să mă fac de râs, iau echipa de locul 7 trebuie să o duc pe doi, trei. Pot s-o duc acum pe locul doi-trei. Am analizat lotul, ce putem să luăm? Întâi mi-am făcut calcule. Mai băgăm un milion în jucători. Nu era mult pentru a ţine o echipă de prima ligă, dar vârsta m-a oprit. Mi-e frică să nu cedez. Am o vârstă şi mi-e frică. Când o iau razna şi obosesc prea mult să nu dau colţul, ştii? Atunci am zis să stau în banca mea. Îmi mai trebuie vâltoare la 77 de ani?

La construcţiile mele, mă mai enervez şi acolo. Aici ai o mândrie, când vezi că pe fiecare zi înfloreşte câte ceva. Acolo e un război total. Într-o duminică câştigi, în altă pierzi… Eu am fost toată viaţa nemulţumit de mine şi trebuie să pompezi în rezultate în permanenţă, multă energie şi am zis ‘hai să mai amân’…

Dacă nu era şi situaţia asta economică a acestei ţări acum… E nevoie la început să fiu eu minut cu minut până seara (pe șantier). Dau drumul la încă 350 de apartamente, în patru locuri, zona exclusivistă, pe malul lacului”, a declarat Dumitru Dragomir, pentru Orange Sport.