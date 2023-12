De ce a refuzat-o Claudiu Niculescu pe Dinamo: ”Am fost sunat!”

Ovidiu Burcă a plecat de la Dinamo, chiar înainte de finalul anului.

În locul lui, a fost numit Zeljo Kopic, care a debut deja la Dinamo.

Claudiu Niculescu a dezvăluit că a fost sunat de cei de la clubul din Ștefan cel Mare.

”Am avut în toamna asta discuții cu o echipă din Liga 1. Dar am refuzat, am zis că nu e momentul. Le-am mulțumit conducătorilor că s-au gândit la mine. Sunt un om parolist. Nu mai e niciun secret. Dinamo a discutat o serie de antrenori. Am fost sunat și eu, dar nu am ajuns la nicio negociere. Le-am mulțumit. Asta e o știre în premieră.

Cu două sau trei zile înainte de Kopic am fost sunat. Dinamo a sunat mai mulți antrenori… Nu, nu mi-a fost frică. Tentația e mare. E vorba de Dinamo. Dar am refuzat. Le-am mulțumit că s-au gândit și la mine. Am zis pas. Am un proiect interesant aici. Și care nu e nici măcar la jumătate.

Sunt într-un loc în care mă simt bine. Sunt sprijinit și ajutat. Sper ca de aici să fac pasul mai departe, când va fi. Orice antrenor vrea pasul în Liga 1 sau în străinătate. Dar acum vreau să fac performanță la Șelimbăr. Am o ambiție foarte mare. Mai ales că se fac eforturi ca din sezonul viitor să avem drept de promovare”, a spus Claudiu Niculescu, pentru GSP.ro.