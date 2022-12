De ce a refuzat-o Ioan Andone pe Steaua: „Serios, mi-a fost teamă!” – Ce a spus „Fălcosul”!

Ioan Andone a vorbit recent despre un episod din cariera sa de fotbalist.

Mai exact, totul s-a petrecut în 1982, cu un an înainte să fie transferat de Dinamo. Andone ar fi refuzat oferta de a merge la Steaua din cauza unui motiv personal.

„Serios, mi-a fost teamă!”

„Eu cu o singură echipă am avut (n.r. discuţii), cu Steaua, înainte cu un an (n.r. de a se transfera la Dinamo). Mi-a fost frică să merg la Steaua.

De ce? Pentru că eu jucam la naţională cu Sameş şi era Sameş aşa bun fotbalist… Şi zic: cum, mă, să joc eu înaintea lui? Mă duc să stau rezervă? Serios, mi-a fost teamă.

Mai ales că eu am fost la naţională în ’81 şi am apucat să-l am coleg pe Sameş. Un jucător… n-a apucat el să joace un Campionat European, un Campionat Mondial, dar era un jucător imens. Eu m-am antrenat cu el.

Şi când mi-a venit ofertă de la Steaua am refuzat-o”, a declarat Ioan Andone, pentru orangesport.ro.