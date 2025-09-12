De ce are FCSB startul de sezon foarte slab: ”Unii nu au avut vacanță, poate unii prea multă!”

FCSB are un început de sezon foarte slab.

Mihai Pintilii a vorbit de starul slab al echipei în acest sezon.

„Încărcătură psihică și fizică, unii nu au avut vacanță, poate unii prea multă. Noi i-am avut șapte zile în cantonament și am avut și două amicale”, a spus antrenorul secund, potrivit Digisport.

„Și anul trecut a fost un start slab, dar acum jocul te face să te gândești, e altfel față de anul trecut”, a punctat tehnicianul. Cu toate acestea, el rămâne încrezător în capacitatea jucătorilor de a redresa situația: „Important este să ne revenim. Simt că băieții au înțeles ce trebuie să facă. De ce trebuie să schimbi ceva ce merge bine? Doi ani am câștigat titlul, am mers foarte bine”.