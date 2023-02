De ce joacă Florinel Coman în Banda stângă în locul lui Octavian Popescu: ”Antrenorul mare e cel care se uită ce personalitate!”

FCSB s-a impus în fața celor de FC Argeș, scor 2-1.

Coman a fost folosit în banda stângă, iar Octavian Popescu în dreapta.

Dumitru Dragomir a comentat schimbările de la FCSB.

”Domnule, a fost foarte inspirat dacă le-a făcut el. Dacă nu le-a făcut el, tot meritele lui sunt! Așa că… Înțelegi? Foarte bine a jucat Sorescu! Și pe postul ăla, și pe postul ăla. Iar Octavian Popescu… băi, ce pase a putut să dea! L-a lăsat singur, cele două faze…

A dat trei pase de gol, dintre care două ca lumina zilei. Cred că îl vor termina! Îl mută pe diferite posturi până în scot! Cu toate că e de o inteligență rară și își asumă pase de risc.

Bă, știi care e fotbalist de mare valoare? Care încearcă șase pase, toate greșite, și din a șaptea ți-a dat gol echipa ta și câștigă cu 1-0. Îți asumi greșelile.

Antrenorul mare e cel care se uită ce personalitate are fiecare jucător. Pentru că dacă ai un moral de meci mare, de competiție mare, este imposibil să nu reușești.

Dar ca să îl ai, trebuie să fii născut cu așa ceva. Nu se face peste noapte. Sau ți-l educi de la copii și juniori, pleci cu el în străinătate și joci cu fel de fel de echipe ca să piardă tracul.

Iar tactic, părerea mea e că nu joacă nimeni în această țară mai bine decât el (n.r. Octavian Popescu), postul ăla. Pe postul ăla nu centra niciodată fundașul stânga! Alunecări, îl deranja… Asta trebuie să ai capacitate de efort.

Treaba lor! Au câștigat cu 2-1? Au făcut schimbarea cu Deian Sorescu? Nu l-am înțeles… Am senzația că Gigi are o ofertă pentru Coman și vrea să îi ridice standardul. Înseamnă că are pentru Coman o ofertă ca lumea, pentru că altfel Gigi nu poate să facă greșeala asta.

Face 3-4 milioane. Iar celălalt peste 15! Părerea mea este că Edi Iordănescu trebuie să joace cu Octavian Popescu titular pe partea stângă”, a spus Dumitru Dragomir, potrivit Fanatik.