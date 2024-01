De ce l-a cedat Hagi pe Aioani la Rapid: „Piața îți dă valoarea!”

Rapid l-a vândut pe Horațiu Moldovan la Atletico Madrid. Rămași fără portar, giuleștenii s-au reorientat imediat.

Mai exact, trupa lui Cristiano Bergodi l-a transferat pe Marian Aioani de la Farul Constanța. Gică Hagi a dezvăluit de ce și-a cedat portarul pe o sumă mică la rivala din campionat.

„Piața îți dă valoarea!”

„Legat de plecarea unor anumiți jucători… Cred că nu este primul portar pe care l-am vândut de când suntem. Am fost foarte mulțumiți de Marian, ne-a ajutat foarte mult. Practic, am avut dreptate când am zis despre el că am luat un portar foarte bun, care este foarte talentat. Am ieșit campioni cu el.

Fiecare jucător își dorește să îi fie mai bine, noi avem limitele noastre pe care le știți cu toții. Sunt legate de bani, de puterea pe care o poți avea ca să plătești jucători foarte valoroși. La un moment dat, orice jucător își dorește să câștige mai mulți bani.

Dacă asta a fost cererea, noi nu am avut altceva. Piața îți dă valoarea și prețul care există. Chiar dacă noi voiam să luăm mult mai mulți bani, practic e cea mai bună ofertă care a fost pe piață. De acolo, bineînțeles că i-am dat curs. Marian a făcut sezoane foarte bune la noi, am ieșit campioni și probabil are nevoie de o altă provocare, ceva mai bun, mai puternic”, a declarat Gică Hagi, în cadrul unei conferințe de presă.