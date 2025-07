De ce nu a mai plecat Oprița de la Steaua

Gruparea Sepsi OSK a fost nevoită să reducă salariile jucătorilor odată cu retrogradarea în Liga 2.

Conducerea clubului l-a contactat pe Daniel Oprița să preia banca tehnică și, deoarece avea contract pe Steaua, covăsnenii erau nevoiți să achite clauza de reziliere în valoare de 50.000 de euro.

Directorul general Attila Hadnagy a dezvăluit motivul pentru care mutarea nu a avut loc.

”Au fost mai multe variante, așa este. Până la final, s-a ajuns la 50.000 de euro, cât era clauza lui. Dar, din câte am înțeles, nici n-au vrut cei de la Steaua să-l lase pe Dani. Dacă plăteam clauza lui Dani (n.r. – Daniel Oprița), secunzii nu puteau să vină.

Ei au făcut cumva să renunțe și Dani să vină. Fără secunzii lui, pe care-i cunoaște, normal că nu ar fi venit. Din câte am înțeles, Steaua nu i-ar fi lăsat pe secunzii lui, tocmai ca să nu vină nici Dani.

(n.r. – Sepsi ar fi plătit clauza) Da, da! Steaua nici n-a vrut, a tras de timp cum a putut. Nu e nicio problemă, am găsit chiar un antrenor, pe Ovidiu (n.r. – Burcă), care e de urmărit. E un antrenor tânăr, ambițios, are calitate. Știe mult fotbal, o să vedeți că o să aibă rezultate. Sperăm să avem un drum foarte lung împreună, este un antrenor, cum am zis, priceput”, a spus Hadnagy, pentru PRO TV și Sport.ro.