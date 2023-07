De ce nu a mai semnat Adi Popa cu CSA Steaua: ”Nu a fost vorba de bani!”

Adi Popa ar fi trebuit să semneze un contract pe 2 ani cu CSA Steaua.

Totuși, mutarea nu s-a mai făcut.

Jucătorul a explicat de ce nu a mai ajuns la o înțelegere cu militarii și a specificat că nu a fost vorba de bani.

”Am vrut un contract pe doi ani, asupra căruia căzusem de acord, numai că în ultimele 10 zile când trebuia să-l semnăm, s-au modificat niște termeni și am și eu niște principii.

Nu a fost vorba de bani, ne-am înțeles și la durata contractului. Au fost principii la care țin eu.

Nu poți să spui că ești om de bază. Eu cred că am avut cele mai multe minute în Liga 2. Am avut și rezultate. Asta a fost. Consider că dacă nu m-ar fi dorit, mi-ar fi spus.

Am vorbit cu domnul comandant, ne-am înțeles. La 10 zile am aflat și eu că au ajuns alte cerințe la dânsul față de ce am cerut eu. Asta e ceva dubios, deși dânsul nu se implică la echipă.

E o situație ciudată, răspunsul îl dețin câteva persoane, eu nu. L-aș fi spus, pentru că era în interesul meu”, a spus Adi Popa, la Liga Digisport.