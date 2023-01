De ce nu a mers Gabi Tamaș la Dinamo!? Fundașul a vorbit despre „Câini”: „Mi s-a atras atenția!”

Gabi Tamaș a vorbit recent despre Dinamo, una din fostele sale echipe. Fundașul a ales să semneze cu Concordia Chiajna, însă anumite persoane i-au reproșat că nu a ales să vină în „Ștefan cel Mare”.

În cadrul unei conferințe de presă, Tamaș a explicat de ce nu a semnat cu Dinamo. Iată ce a spus fundașul de 39 de ani.

„Mi s-a atras atenția!”

„Am citit și eu presa, o citesc din când în când. Mi s-a atras atenția de anumite persoane că am întors spatele lui Dinamo, din ceea ce am văzut. Vreau să vă spun adevărul. Nu am fost contactat de niciun oficial al lui Dinamo sau de alți oficiali. Eu sunt deschis la discuții”, a pus Gabi Tamaș, în cadrul conferinței de presă.