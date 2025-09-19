De ce nu joacă Luis Paradela la Universitatea Craiova. Explicația lui Mirel Rădoi

Universitatea Craiova va juca sâmbătă seara, pe terenul celor de la Oțelul, în etapa cu numărul 10 din Superliga României. Mirel Rădoi a prefațat partida cu echipa din Moldova și a vorbit despre situația lui Paradela, fotbalistul care nu a mai jucat un meci oficial din luna ianuarie.

Paradela, tot mai aproape de revenirea pe teren. Ce spune Mirel Rădoi despre jucătorul Universității Craiova

Mijlocașul din Cuba și-a rupt ligamentele în luna ianuarie și abia în urmă cu câteva săptămâni a revenit la antrenamente, alături de restul colegilor. Acum, fotbalistul așteaptă să prindă primele sale minute în noul sezon.

Mirel Rădoi a vorbit la conferința de presă premergătoare meciului cu Oțelul Galați despre starea lui Paradela. Antrenorul Universității Craiova a dat de înțeles că jucătorul încă mai trebuie să se pună la punct cu pregătirea fizică.

Mirel Rădoi: „N-a fost deloc ușor pentru el această perioadă”

„Când Paradela o să ajungă la parametrii care ne pot permite ca un jucător să evolueze măcar câteva minute, atunci, cu siguranță, va face parte și din lot și va apărea și pe teren.

N-a fost deloc ușor pentru el această perioadă, cum n-a fost pentru nimeni, pentru că era un jucător foarte important înainte să ajungem noi aici.

Un jucător care putea să joace pe multe poziții”, a declarat Mirel Rădoi, antrenorul Universității Craiova, la conferința de presă.