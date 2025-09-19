De ce nu joacă Luis Paradela la Universitatea Craiova. Explicația lui Mirel Rădoi

Articol de Ionuț Nichita - Publicat vineri, 19 septembrie 2025, ora 22:00,
Mirel Rădoi
Mirel Rădoi

Universitatea Craiova va juca sâmbătă seara, pe terenul celor de la Oțelul, în etapa cu numărul 10 din Superliga României. Mirel Rădoi a prefațat partida cu echipa din Moldova și a vorbit despre situația lui Paradela, fotbalistul care nu a mai jucat un meci oficial din luna ianuarie.

Paradela, tot mai aproape de revenirea pe teren. Ce spune Mirel Rădoi despre jucătorul Universității Craiova

Mijlocașul din Cuba și-a rupt ligamentele în luna ianuarie și abia în urmă cu câteva săptămâni a revenit la antrenamente, alături de restul colegilor. Acum, fotbalistul așteaptă să prindă primele sale minute în noul sezon.

Mirel Rădoi a vorbit la conferința de presă premergătoare meciului cu Oțelul Galați despre starea lui Paradela. Antrenorul Universității Craiova a dat de înțeles că jucătorul încă mai trebuie să se pună la punct cu pregătirea fizică.

Mirel Rădoi: „N-a fost deloc ușor pentru el această perioadă”

„Când Paradela o să ajungă la parametrii care ne pot permite ca un jucător să evolueze măcar câteva minute, atunci, cu siguranță, va face parte și din lot și va apărea și pe teren.

N-a fost deloc ușor pentru el această perioadă, cum n-a fost pentru nimeni, pentru că era un jucător foarte important înainte să ajungem noi aici.

Un jucător care putea să joace pe multe poziții”, a declarat Mirel Rădoi, antrenorul Universității Craiova, la conferința de presă.

mirel rădoiluis paradela
Cele mai populare stiri
Special
Alte stiri din sport