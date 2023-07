De ce nu l-a titularizat Neagoe pe Markovic în primele două etape

Fostul antrenor al Universității Craiova, Eugen Neagoe, a explicat care a fost relația cu Andrei Ivan și de nu la titularizat pe Jovan Markovic în primele două etape din noul campionat.

„(n.r. despre Markovic) Pot să spun că a pierdut pregătirea. A fost la echipa naţională de tineret. El de asta nu a jucat acum de la început, pentru că fizic nu era la 100%.

El a stat luni de zile la 90kg, s-a menţinut. Cred că în primăvara a avut evoluţii bune. M-am înţeles şi cu Markovic fără niciun fel de problemă”, a declarat Eugen Neagoe pentru Orange Sport.

Neagoe a fost întrebat și dacă l-a deranjat Ivan după meciul cu Dinamo.

„Eu cred că el este un jucător cu potenţial mare. Poate juca la un nivel mai înalt. Nu am avut nicio problemă cu el, nici de comportament, nici de atitudine.

Nu am avut conflicte cu jucătorii. Vis a vis de acea ieşire a lui, da, i-am reproşat, îţi faci rău singur. Nu mai declara aşa ceva în viaţa ta. Andrei, tu trebuie să joci acolo unde echipe are nevoie de tine. El mi-a zis spus ‘Da, Mister, cred că am greşit”, a spus Eugen Neagoe.