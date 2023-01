De ce refuză Victor și Giovanni Becali să călătorească în același avion

Victor Becali a declarat recent motivul pentru care nu a călătorit niciodată în același avion cu fratele său, Giovanni Becali.

El a mai vorbit despre un episod înspăimântător când cei doi frați au ales că zboare împreună în avion și despre ce s-a întâmplat în timpul acelui zbor.

„O singură dată am călătorit amândoi. Plecam la Londra, aveam o întâlnire cu cei de la Arsenal, și Giovanni îmi zice că suntem prea jos, aterizăm și e prea devreme. La un moment dat a venit un val de aer rece și au căzut măștile.

Mi-am pus-o eu, a pus-o și Giovanni și am întrebat stewardesa ce s-a întâmplat. Ne-a spus că se fisurase parbrizul la avion și ulterior am vorbit și cu piloții. Ne-au zis că nu ar fi fost probleme, adică am fi putut să ajungem la Londra, dar trebuia să zboare mai jos și așa că am aterizat la Bruxelles.

Deci o singură dată am călătorit împreună și… Noi nu călătoream împreună pentru că mereu am zis că având numai fete în familie, trebuie să rămână măcar un bărbat”, a spus Victor Becali, în cadrul unui podcastului ”Tare de Tot”, realizat de Viorel Grigoroiu.