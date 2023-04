De cine se teme MM Stoica în lupta pentru titlu: ”Cine nu şi-ar dori?”

FCSB are șanse mari în acest sezon să câștige titlul.

Echipa lui Becali s-a impus în fața celor de la Farul, după un meci fabulos făcut de Florinel Coman.

MM Stoica a fost întrebat de care echipă se teme în lupta pentru titlu.

”Niciodată n-a fost echilibrul ăsta între primele trei. Îmi doresc X la Farul cu CFR, că orice echipă pierde două puncte. Cine nu şi-ar dori? (n.r. De cine ţi-e frică mai mult, de CFR sau Farul?) De CFR, da, mie! Cumva după meciul cu Farul îmi mai schimb ouţin opinia, că nu sunt bou să fiu consecvent şi să neg evidenţa.

Pe Farul am simţit-o mai puternică decât la penultimul meci, chiar dacă lumea zice că am făcut un joc bun, am dominat posesia. Pe dinamică nu au pus probleme, dar i-am simţit puternici a. Nu ştiu să spun dintre CFR şi Farul care mi se pare mai periculoasă”, a declarat MM Stoica la Orange Sport.