De la CFR Cluj direct în Italia. A semnat cu noua echipă

Portarul Alex Borbei, în vârstă de 22 de ani, a plecat de la CFR Cluj după o perioadă de 6 luni sub formă de împrumut și a semnat tot sub împrumut pentru echipa italiană Foggia, care evoluează în Serie C. Transferul a fost anunțat oficial de Foggia printr-un mesaj pe rețelele sociale, în care se precizează că Borbei va purta tricoul roșu până pe 30 iunie 2026.

Alexandru Borbei, născut la Petrila pe 27 iunie 2003, și-a început cariera fotbalistică la Timișoara, unde a debutat în Liga 2 la doar 16 ani, în 2019. În 2020 a fost cumpărat de Lecce, cu care a cucerit Campionatul Primavera 1. În sezonul precedent a evoluat pentru CFR Cluj, cu care a câștigat Cupa României.

Borbei, fost internațional de juniori și tineret, cu 13 selecții la naționala U19 a României, a participat și la Campionatul European U19. În noua echipă, Foggia, el va lupta pentru un post de titular, iar clubul are ca obiectiv să ajungă în play-off-ul de promovare în Serie B.

Borbei a făcut parte din echipa Primavera a celor de la Lecce, alături de jucători precum Vulturar, Burnete și Pașcalău.

„Clubul de fotbal Foggia 1920 informează că l-a achiziționat sub formă de împrumut pe portarul Alexandru Borbei. Fotbalistul, proprietatea echipei Lecce, va purta tricoul roșu până pe 30 iunie 2026.

Sezonul trecut a îmbrăcat tricoul Clujului, câștigând Cupa României. Borbei se mândrește cu 13 apariții la naționala de tineret a României, cu care a participat și la Campionatul European U19”, a transmis Foggia, pe Instagram.