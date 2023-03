De pe teren la spital! O handbalistă de la Dacia Mioveni a suferit o fractură de omoplat

Echipele feminine de handbal CSM Bucureşti, Gloria Bistriţa-Năsăud, Dunărea Brăila şi CSM Târgu Jiu s-au calificat în Final Four al Cupei României.

O handbalistă de la Dacia Mioveni s-a ales cu o fractură de omoplat și o coastă fisurată

Echipa bucureșteană, deținătoarea trofeului, nu a avut niciun fel de emoții cu CSM Slatina, de care a trecut cu 37-25, iar Gloria 2018 Bistriţa-Năsăud a dispus, tot pe teren propriu, de CSU Ştiinţa Bucureşti (Locul 1 în Seria A din liga a doua) cu 34-19.

HC Dunărea Brăila a avut și ea ca adversară o formație din eșalonul secund, pe Corona Braşov (Locul 1 în Seria B), impunându-se cu 28-26.

În cel mai echilibrat meci din sferturi s-au întâlnit două echipe din Liga Florilor, CSM Târgu Jiu (Locul 10) și Dacia Mioveni (Locul 11). Gazdele au câștigat cu 26-21, dar eșecul nu a fost singura problemă pentru o jucătoare a echipei vizitatoare.

Handbalista s-a accidentat grav pe parcursul partidei și a ajuns la spitalul din Târgu Jiu cu o fractură de omoplat.

„O sportivă de la clubul de handbal CS Dacia Mioveni a ajuns la UPU Târgu Jiu în această seară, după ce s-a accidentat în timpul meciului cu CSM Târgu Jiu.

Tânăra a fost dusă la CT (CT de cap, torace şi coloană), dar după a refuzat consultul neurologic recomandat de medicii de la UPU. Deoarece s-a accidentat la claviculă (fractură omoplat), aceasta i-a fost imobilizată.

De asemenea, tânăra avea şi o fisură la una dintre coaste. In ciuda faptului că medicii i-au recomandat internarea la SJU Târgu Jiu, in Secţia Ortopedie, aceasta a refuzat, notând acest lucru in foaia de observaţie pe care a semnat-o.

Pacienta a plecat din UPU alături de membri din stafful echipei de handbal. Internarea i s-a recomandat pentru supraveghere şi monitorizare; pacienta era stabilă hemodinamic”, a anunțat unitatea spitalicească, potrivit news.ro.