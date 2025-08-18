Debut cu gol în MLS pentru Thomas Muller. Golul a fost anulat în cele din urmă pe motiv de ofsaid
Thomas Müller a debutat în MLS pentru Vancouver Whitecaps duminică seara. La câteva momente după ce a intrat pe teren, fostul atacant de la Bayern Munchen a marcat , înainte ca golul să fie anulat pe motiv de ofsaid.
Fostul internaţional german (131 de selecţii, 45 de goluri) a apărut pe teren imediat după o ora de joc, când echipa sa conducea cu 1-0, după golul lui White (6), dar în cele din urmă nu a putut împiedica egalarea lui Houston în ultimele minute (1-1), prin brazilianul Artur,.
El a părăsit Bayern Munchen în această vară, după 17 sezoane.
Cu 13 victorii din 26 de meciuri (7 egaluri, 6 înfrângeri), Vancouver ocupă locul 3 în Conferinţa de Vest, la 3 victorii în urma liderului San Diego.