Debut cu gol în MLS pentru Thomas Muller. Golul a fost anulat în cele din urmă pe motiv de ofsaid

Thomas Müller a debutat în MLS pentru Vancouver Whitecaps duminică seara. La câteva momente după ce a intrat pe teren, fostul atacant de la Bayern Munchen a marcat , înainte ca golul să fie anulat pe motiv de ofsaid.