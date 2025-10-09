Debut cu victorie în grupele FIBA EuroCup pentru rapidiste

Echipa de baschet feminin Rapid Bucureşti a învins joi, pe teren propriu, formaţia Piestanske Cajk, scor 69-51 (36-31), în primul meci din grupa I a FIBA EuroCup.

U Cluj a ratat calificarea în grupe

Principalele marcatoare ale partidei au fost Mistinova 12 puncte, Ghizilă 11, Murray 10, Părău 10, pentru Rapid, respectiv Schwarz 16, Herminjard 11, pentru formaţia oaspete.

În cealaltă partidă din prima etapă a grupei I, Movistar Estudiantes – UFAB49, scor 76-86.

În etapa a II-a, Rapid va juca în deplasare, cu formaţia franceză UFAB49, în 15 octombrie.

Joi seară va debuta în grupa D şi Sepsi Sfântu Gheorghe, în deplasare, cu formaţia belgiană Kangoeroes Basket Mechelen. Sepsi a început sezonul european în Euroligă, dar nu a trecut de preliminarii, având drept de joc în grupele EuroCup.

De asemenea, în preliminariile FIBA EuroCup a jucat şi Universitatea Cluj, care nu s-a calificat în grupe.