Debut cu victorie pentru echipa masculină de tenis de masă a României la CE din Croația

Selecționata masculină a României a debutat cu o victorie la Campionatele Europene de tenis de masă pe echipe de la Zadar (Croația), 3-0 cu Olanda, duminică, în Grupa F.

Următoarea adversară este Slovacia

Iulian Chiriță l-a învins la limită pe Gabrielius Camara, cu 3-2 (11-8, 11-4, 15-17, 6-11, 11-9), Eduard Ionescu a trecut de Kas van Oost cu 3-1 (7-11, 11-5, 11-8, 11-6), iar Ovidiu Ionescu a dispus de Barry Berben cu 3-1 (11-13, 11-5, 13-11, 11-9).

Luni, tricolorii vor juca ultimul meci din grupă, contra Slovaciei (17:00).

Echipa feminină a României va juca duminică împotriva Țării Galilor (20:00), în Grupa A, iar luni va întâlni Luxemburgul (ora 20:00).

Primele două clasate se califică pe tabloul principal.

Echipa feminină a României a obținut argintul la ediția trecută și este lider în clasamentul european din luna iunie.

Echipa masculină este pe locul al șaselea în clasamentul european din luna iunie, iar la ultima ediție s-a oprit în optimile de finală.