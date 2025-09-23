Debut în forță pentru Napoli în Serie A. A câștigat toate meciurile de până acum

SSC Napoli, deținătoarea titlului, și-a continuat parcursul fără greșeală în campionatul de fotbal al Italiei, învingând la limită pe teren propriu, cu scorul de 3-2, formația Pisa, luni seara, în ultimul meci al etapei a patra a din Serie A.

Golurile au fost marcate de Billy Gilmour (39), Leonardo Spinazzola (73) și Lorenzo Lucca (82) pentru învingători, respectiv M’Bala Nzola (60 din penalty) și Lorran (90).

Internaționalul român Marius Marin a fost titular la Pisa, fiind înlocuit în minutul 80 de brazilianul Lorran, autorul celui de-al doilea gol al oaspeților.

Napoli a acumulat maximum de puncte în clasament (12), după cea de-a patra sa victorie consecutivă, având un avans de două lungimi față de Juventus Torino, ocupanta locului secund, care a cedat primele sale două puncte de la debutul sezonului, sâmbătă, în partida cu Hellas Verona (1-1). Pisa se află pe penultimul loc (19), cu un singur punct obținut în patru etape.