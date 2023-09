Debut nefericit pentru Dan Alexa la FC Botoșani: „Acum încep să cunosc jucătorii”

FC Botoșani a remizat, 2-2, pe teren propriu, cu FC Hermannstadt, în etapa a 8-a, și rămâne pe ultimul loc în Superligă.

„Acum încep să cunosc jucătorii”, a recunoscut Dan Alexa după 2-2 cu FC Hermannstadt

A fost primul meci al lui Dan Alexa ca antrenor al gazdelor, tehnicianul recunoscând că este mulțumit de ceea ce au arătat jucătorii, mai ales când echipa a jucat în inferioritate.

„A fost un meci cu ritm, un meci bun. Am întâlnit o echipă omogenă, cu un ritm de joc foarte bun. 8 jucători evoluează de 3 ani împreună, lucru care contează foarte mult. FC Hermannstadt este o echipă echilibrată, care joacă foarte bine pe contraatac.

Dar cred că am făcut un joc bun, am avut atitudine, am pus probleme chiar și în 10 oameni. Din păcate am luat goluri pe niște greșeli care nu ar fi trebuit să existe. Și rămân la ideea că primul gol al adversarilo a fost din ofsaid”, a declarat Alexa la finalul partidei.

Fostul mijlocaș este conștient de faptul că are de lucrat la omogenitatea echipei. „Benzar ar trebui să fie un plus. A intrat într-un con de umbră, dar e un jucător în care am încredere, a fost transferat pe bani mulți în străinătate și nu cred că și-a spus ultimul cuvânt.

Mai avem nevoie de unul-doi jucători, ne trebuie un atacant de careu, dar avem un lot bun. Acum încep să cunosc jucătorii, mi-a plăcut că astăzi au suferit, au avut determinare.

E importantă pauza, sunt și jucători noi, care au nevoie de acomodare. Trebuie să lucrez la omogenitate. Trebuie să păstrăm lucrurile bune de astăzi și să eliminăm greșelile. Am luat golurile destul de ușor”, a încheiat Alexa.