Decizia de urgență luată de clubul din SuperLiga, după ce fanii au anunțat boicotul în Cupa României: „50% reducere la meciul cu FCSB”

UTA Arad traversează o perioadă dificilă, atât din punct de vedere sportiv, cât și din punct de vedere financiar. „Bătrâna Doamnă” se confruntă cu o nouă problemă după ce ultrașii și-au anunțat absența de la meciul cu Petrolul Ploiești din Cupa României Betano.

După ce mai mulți fani și-au exprimat nemulțumirea față de prețul biletelor din meciul de Cupa României, UTA a răspuns printr-un comunicat pe site-ul oficial. Conducerea și-a cerut scuze pentru inconveniențe și își dorește să aducă cât mai mulți suporteri la stadion, tocmai de aceea fanii vor avea parte de o reducere semnificativă:

„UTA Arad își exprimă regretul și își asumă faptul că strategia de vânzare a biletelor pentru meciul din Cupa României, programat joi, de la ora 17:00, împotriva formației Petrolul Ploiești, a generat reacții care pot influența negativ prezența spectatorilor la stadion.

Ne cerem scuze! Menționăm că intenția clubului nu a fost în niciun moment aceea de a crea nemulțumiri în rândul suporterilor. Situația și contextul care au dus la această decizie au fost deja explicate public.

În spiritul respectului și al deschiderii față de fanii noștri, UTA Arad dorește să consolideze relația cu suporterii și să le ofere motive suplimentare de a fi alături de echipă.

Astfel, la următorul meci din Cupa României, pe care îl vom disputa împotriva echipei FCSB, clubul va ofer o reducere de 50% la achiziționarea biletului, pentru toți suporterii care posedă bilet la partida de joi, cu Petrolul Ploiești.

Invităm toți iubitorii echipei să fie alături de UTA în număr cât mai mare. Prezența suporterilor în tribune oferă echipei forță, energie și motivație suplimentară pentru a evolua cât mai bine în toate meciurile. Împreună suntem mai puternici! Hai UTA!”, se arată în comunicatul emis de conducerea arădeană pe