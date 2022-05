Decizia luată de Adi Vasile, după ce CSM Bucureşti a ratat din nou calificarea în Final Four-ul Ligii Campionilor

Antrenorul echipei feminine de handbal CSM Bucureşti, Adi Vasile, a declarat că rezultatul ”dublei” cu Team Esbjerg este ”nedrept”.

”Au fost două meciuri foarte reușite, în ambele manșe. Foarte echilibrate, în care totul s-a decis în ultimele cinci secunde. A fost un joc de o calitate atât de bună încât nu a fost nevoie decât de câteva momente de rătăcire pentru a aluneca pe tobogan.

Esbjerg are multă calitate și a profitat imediat de aceste momente ale noastre. Au fost câteva faze în care nu am reușit să ne apărăm cum trebuie, în care nici nu am putut înscrie, am ratat. Și atunci le-am băgat în joc.

E greu de crezut că linia dintre succes și insucces e atât de subțire… Nu e drept, dar ăsta e sportul, felicit echipa adversă și-i urez multă baftă la Final Four”, a declarat Adi Vasile, la conferința de presă, citat de Eurosport.

”Vom reveni mai puternici în sezonul viitor al Ligii Campionilor”, a adăugat Adi Vasile.

CSM Bucureşti a ratat calificarea la Turneul Final Four al Ligii Campionilor. Campioana României la handbal feminin a terminat la egalitate meciul disputat duminică, în deplasare, cu formaţia daneză Team Esbjerg, scor 27-27 (12-14), în manşa retur din sferturile de finală. În tur, Team Esbjerg s-a impus la Bucureşti cu 26-25.