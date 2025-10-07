Decizia luată de conducerea Legiei Varșovia cu privire la viitorul lui Edi Iordănescu la echipă

Deși Legia Varșovia, echipa pregătită de Edi Iordănescu, a pierdut cu 1-3 pe terenul liderului Gornik Zabrze și traversează o perioadă dificilă, oficialii clubului nu intenționează să renunțe la tehnicianul român. Cu un singur succes în ultimele cinci meciuri, presa din Polonia a speculat despre posibilitatea demiterii, însă jurnalistul Piotr Kozminski a anunțat că nu se pune problema schimbării antrenorului în acest moment.

Rezultatele obținute de Iordănescu la Legia includ 10 victorii, 5 remize și 4 eșecuri, iar conducerea continuă să-l susțină, chiar dacă echipa nu traversează o formă bună.

„Ar putea duce recentele înfrângeri la demisia lui Iordănescu? Am întrebat despre acest lucru luni după-amiază (n.r. 6 octombrie). Am fost asigurați că nu se pune problema schimbării antrenorului”, a spus Kozminski.