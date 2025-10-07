Decizia luată de conducerea Legiei Varșovia cu privire la viitorul lui Edi Iordănescu la echipă

07 octombrie 2025
Deși Legia Varșovia, echipa pregătită de Edi Iordănescu, a pierdut cu 1-3 pe terenul liderului Gornik Zabrze și traversează o perioadă dificilă, oficialii clubului nu intenționează să renunțe la tehnicianul român. Cu un singur succes în ultimele cinci meciuri, presa din Polonia a speculat despre posibilitatea demiterii, însă jurnalistul Piotr Kozminski a anunțat că nu se pune problema schimbării antrenorului în acest moment.

Rezultatele obținute de Iordănescu la Legia includ 10 victorii, 5 remize și 4 eșecuri, iar conducerea continuă să-l susțină, chiar dacă echipa nu traversează o formă bună.

„Ar putea duce recentele înfrângeri la demisia lui Iordănescu? Am întrebat despre acest lucru luni după-amiază (n.r. 6 octombrie). Am fost asigurați că nu se pune problema schimbării antrenorului”, a spus Kozminski.

Edi Iordănescu are un contract pe doi ani cu Legia și este remunerat cu circa 40.000 de euro pe lună, de două ori mai mult decât primea când era selecționerul României. Directorul sportiv Michal Zewlakow a afirmat că negocierile contractuale cu Iordănescu au fost „cele mai simple” din cariera sa, orice ofertă fiind imediat acceptată de antrenorul român.
