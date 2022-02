Decizia luată de Edi Iordănescu, în cazul lui Octavian Popescu: „Acolo trebuie să demonstreze, să se impună”

Selecționerul naționalei de fotbal a României, Edi Iordănescu, a vorbit despre Octavian Popescu.

Selecționerul susţine că înainte ca mijlocașul legitimat la FCSB să fie convocat la prima reprezentativă, acesta trebuie mai întâi să demonstreze la naţionala U21.

”Clar că toţi am identificat mult potenţial la el, talent. El e în momentul ăsta face tranziţia de la un mare talent către un jucator care să devină certitudine, dar mai are lucruri de pus la punct.

El are nevoie să pună forţă pe el, are nevoie, în jocuri o să capete maturitate, are nevoie de constanţă în jocuri. Sunt momente în care mai dispare din joc. Sunt momente în care iese la rampă cu execuţii care s-au repetat şi asta spune ceva, dar sunt şi momente de la un joc la altul cu fluctuaţii, sunt specifice vârstei, însă e un jucator care vine puternic din spate.

Trebuie să-l luăm în calcul şi la U-21, pentru că şi acolo trebuie să demonstreze, să se impună. Nu a jucat meci de meci acolo, dar îl avem în vizor şi la prima reprezentativă.

Sunt multe talente care se pierd pe drum, la fel cum sunt mulţi care pleacă în străinătate şi se întorc repede înapoi şi asta ţine de educaţia lor umană, sportivă, de calitatea care nu este foarte competitivă. Eu şi când eram la club, mă uitam la meciuri din liga a doua, liga a treia, interacţionam cu ei, nu mi-e ruşine. Nu cred că pot să iasă decât lucruri constructive şi aici am suferit noi. Am fost rigizi şi închistaţi”, a spus Edi Iordănescu, în exclusivitate, pentru TelekomSport.