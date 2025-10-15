Decizia luată de Frenkie de Jong cu privire la viitorul său

Frenkie de Jong a pus capăt speculațiilor privind viitorul său și a semnat oficial prelungirea contractului cu FC Barcelona. Clubul catalan a anunțat miercuri, 15 octombrie 2025, că mijlocașul olandez, în vârstă de 28 de ani, va rămâne pe Camp Nou cel puțin până în vara lui 2029.

Noua înțelegere vine la pachet cu o clauză de reziliere impresionantă, fixată la 500 de milioane de euro, semn clar că Barça nu este dispusă să renunțe prea curând la unul dintre cei mai constanți jucători ai echipei.

Transferat în 2019 de la Ajax pentru 86 de milioane de euro, De Jong a devenit o piesă de bază în mijlocul terenului catalanilor. Până acum, olandezul a strâns 267 de meciuri în tricoul blaugrana, marcând 19 goluri și oferind 24 de pase decisive. Pe plan internațional, mijlocașul are 62 de apariții pentru naționala Olandei și două goluri marcate.