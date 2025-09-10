Decizia luată de FRF cu privire la viitorul lui Mircea Lucescu pe banca naționalei, după remiza cu Cipru

România a remizat în ultimele meciuri din preliminariile CM 2026, oferind un moment tensionat pentru selecționerul Mircea Lucescu, dar Federația Română de Fotbal (FRF) îi acordă încredere în continuare. După partida disputată în Cipru, încheiată cu scorul 2-2, fanii au cerut demisia antrenorului, însă Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF, a infirmat categoric orice discuție despre înlocuirea lui Lucescu.

Într-o declarație oferită a doua zi după meci, Stoichiță a precizat că nu s-a pus vreodată problema demisiei lui Mircea Lucescu, subliniind că deciziile importante nu sunt luate sub presiunea emoțiilor de moment. El a adăugat că vor urma analize detaliate privind performanța echipei și că Lucescu a rămas calm și gânditor după meci, manifestând profesionalism și seriozitate. FRF își menține sprijinul total față de actualul selecționer, iar echipa națională continuă campania de calificare cu același antrenor.

„(n.r. s-a pus problema demisiei lui Mircea Lucescu?) Nu, nici nu s-a pus problema să discutăm despre acest lucru. Nu cred că e vorba de așa ceva și nu se discută astfel de lucruri la starea de spirit pe care toți o aveam aseară. Toată lumea era dezamăgită, tristă. Îți dai seama că nu e bine

E mult spus atmosferă de înmormântare. A fost o atmosferă… Nu se auzeau comentarii, nici musca nu se auzea în avion. Nu s-a discutat despre demisia lui Mircea Lucescu nicio secundă. Nu se va întâmpla vreun șoc, nu, nu. Nu se pot lua astfel de decizii.

Chiar dacă el a avut o atitudine extrem de calmă, extrem de normală, la câtă experiență are, nu cred că ia decizii sub imperiul emoționalului. Sunt sigur că vor fi discuții zilele astea, ne vom întâlni și vom vedea de ce, cum, pentru ce.

Trebuie să discuți, nu poți să ascunzi ce s-a întâmplat aseară, nu? Va dura până când va lua el o hotărâre, nu știu. Analiza trebuie făcută, trebuie să faci o analiză a ceea ce s-a întâmplat și nu numai aseară, ci în ultima perioadă. O analiză corectă a tuturor lucrurilor care s-au întâmplat în ultimele meciuri. Așa e logic.

(n.r. cum s-a simțit Lucescu în avion) A stat lângă mine, am stat unul lângă altul. A fost calm, gânditor. Nu am vorbit despre meci, nu avea sens. Nu a zis nimic nici Lucescu. Când am ajuns la București, am ajuns la 7 dimineața am zis că ne vedem mâine. Nu am dormit deloc până acum.”, a declarat Mihai Stoichiță, pentru Fanatik.

Partida Cipru – România s-a încheiat cu scorul 2-2, după ce România a condus cu 2-0 prin golurile lui Drăguș, însă gazdele au revenit și au egalat în repriza a doua, moment ce a stârnit nemulțumirea suporterilor.