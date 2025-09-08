Decizia luată de Gigi Becali cu privire la transferul lui Mario Tudose la FCSB: „De asta e FCSB, «Faci Ce Spune Becali»”

Gigi Becali a rupt tăcerea și a anunțat o decizie radicală în privința transferului lui Mario Tudose la FCSB. Patronul campioanei a blocat mutarea fundașului central după ce a încercat să încheie un acord cu FC Argeș, propunând 400.000 de euro, sumă ce urma să fie împărțită cu Benfica, plus încă 600.000 de euro pentru clubul piteștean. Deși clubul din Pitești a acceptat în cele din urmă oferta, Becali a decis că nu mai dorește să-l transfere pe Tudose la FCSB.

În plus, Becali a dat de înțeles că nici interesul pentru Leo Bolgado, un alt fundaș dorit inițial, nu mai este de actualitate, iar Bolgado va ajunge, cel mai probabil, la rivala Rapid.

„Ce Bolgado? Nu mă mai interesează! Am decis că vreau un fundaș pentru regula U21. Nu-l mai vreau pe Bolgado. Dar nici pe Tudose nu-l mai vreau. Să se învețe minte lumea.

Cei de la FC Argeș spun acum că sunt de acord să-l dea, dar nu mai vreau eu. Trebuia să dau o lecție de asta. Când dau banii, lumea trebuie să accepte și să stea drepți! Inițial au spus că să vedem, că nu știu ce. Acum spun că jucătorul vrea să plece, că nu știu ce cu tatăl lui… Ei vor acum să-l dea, dar nu mai vreau eu! Ca să dau un exemplu.