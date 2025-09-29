Decizia luată de Gigi Becali în ceea ce îi privește pe Dennis Politic și Tavi Popescu

Gigi Becali a anunţat că Octavian Popescu şi Dennis Politic vor juca în meciul de joi cu Young Boys.

„O să joace cu Young Boys. Nu pot să îi bag. L-am băgat pe Politic, l-am băgat şi pe George (n.r. Popescu), dacă nu ai încredere. Noi acum avem sete de puncte. Ia să bagi o dată pe George, ia să dea gol, pasă de gol, şi îl veţi vedea numai titular.

Ia să bagi pe Politic o dată şi să joace cum juca la Dinamo şi o să îl vezi titular. Pai ce să faci, dacă tu îl bagi şi el face fault în 30 de metri şi iei gol, pe care nu are de ce să îl facă, că e aiurea, atunci de ce să îl mai bag.

George Popescu, daca nu are realizări în atac, de ce să îl mai bag. În apărare, vine şi conduce adversarul, vine după el, parcă e la urmăriri. Bagă, mă, piciorul. Se plimbă după adversar. Bagă piciorul la minge.” , a declarat Gigi Becali, la Prima Sport.