Decizia luată de Mircea Lucescu după accidentarea lui Louis Munteanu

Louis Munteanu a fost anunțat titular în meciul amical dintre echipa națională a României și Canada, însă jucătorul a suferit o accidentare la încălzire și a fost înlocuit cu Denis Drăguș.

În urma investigațiilor efectuate, s-a descoperit că atacantul are o leziune musculară la gamba stângă.

Selecționerul Mircea Lucescu nu a convocat alt atacant în locul lui Munteanu.

”Louis Munteanu nu va fi disponibil nici la meciul cu Cipru de marți după ce, în urma investigațiilor efectuate azi, s-a descoperit o leziune musculară la nivelul gambei stângi.

El va părăsi astăzi cantonamentul naționalei, iar selecționerul Mircea Lucescu a decis să nu cheme în locul său alt jucător”, se arată pe contul oficial de Facebook al naționalei României.