Decizia luată de patronul Igor Surkis susține cu privire Vladislav Blănuță, în urma incidentelor cu suporterii lui Dinamo Kiev

Vladislav Blănuță (23 de ani), transferat recent de la FCU Craiova la Dinamo Kiev, se confruntă cu o perioadă dificilă din cauza reacției suporterilor clubului ucrainean. Jucătorul a fost acuzat de fani că ar fi distribuit pe rețelele sociale materiale pro-ruse, ceea ce a generat un scandal major și agresiuni din partea spectatorilor, care au aruncat cu ouă către el în timpul unui meci de Cupă, scrie Digi Sport.

În ciuda tensiunilor, patronul clubului, Igor Surkis, a transmis că îl susține pe Blănuță și că nu ia în calcul o despărțire de atacant. Surkis speră că în timp suporterii își vor schimba atitudinea față de jucător, asigurându-l pe acesta de sprijinul său și al clubului.

Transferul lui Vladislav Blănuță la Dinamo Kiev s-a realizat pentru suma de 2,6 milioane de euro, plus bonusuri de 300.000 euro, iar atacantul a semnat un contract până în 2030, cu un salariu anual de 520.000 euro.