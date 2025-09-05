Decizia luată de selecționerul Argentinei în privința lui Leo Messi

Lionel Messi (38 de ani) a fost titular și a marcat o dublă în partida Argentina – Venezuela, 3-0, din preliminariile sud-americane de la Cupa Mondială din 2026.

Selecționerul Argentinei a transmis că starul argentinian nu va evolua în următorul meci, pentru a petrece timp cu familia sa.

„Leo Messi nu va juca împotriva Ecuadorului. Nu va face deplasarea. A depus un efort imens și merită odihna binemeritată și să fie alături de familia sa”, a declarat Lionel Scaloni, la conferința de presă, conform AlbicelesceTalk.