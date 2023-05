Decizia lui Hagi care a schimbat parcursul Farului: ”M-au supărat o dată și de atunci am zis nu”

Farul a devenit campioana României după ce a învins FCSB, scor 3-2.

Gheorghe Hagi, antrenorul Farului, a declarat că a renunțat la cantonamentele făcute înaintea partidelor jucate acasă după ce jucătorii său l-au ”supărat”. Tehnicianul consideră că această decizie a schimbat evoluția fotbaliștilor.

”Tu întotdeauna trebuie să te gândești la tine, trebuie să te gândești la tine, tu miști lucrurile, tu le aduci, tu trebuie să-ți faci programul, să fii responsabil.

De asta, cum am mai spus, acum putem s-o spunem, că suntem echipa care a ieșit campioană fără cantonament acasă. Am stat acasă, am dormit acasă, i-am lăsat acasă, pentru că ei trebuie să fie responsabili.

De ce cei de afară pot să facă lucruri și noi să stăm cum eram înainte? M-au supărat o dată și de atunci am zis că nu mai facem cantonament.

De atunci, culmea e că am câștigat toate meciuri, toate, toate meciurile”, a declarat Gică Hagi, la Liga Digisport.