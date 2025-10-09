Decizia patronului Ioan Varga cu privire la transferul lui Zakim Ziyech la CFR Cluj

Ioan Varga, patronul CFR Cluj, a surprins întreaga echipă cu decizia de a renunța la transferul marocanului Hakim Ziyech, așteptat să ajungă la gruparea din Gruia. În schimb, Varga a reușit să aducă două nume importante în lotul ardelenilor: fundașul francez Kurt Zouma (30 de ani) și atacantul Islam Slimani (37 de ani), mutări care au luat prin surprindere conducerea clubului.

Cristi Balaj, președintele clubului, a declarat că nu a fost implicat direct în transferul lui Zouma, spunând că a fost informat pur și simplu de patron despre sosirea francezului. De asemenea, Balaj a explicat că discuțiile privind aducerea lui Hakim Ziyech nu au fost finalizate și Varga a decis personal să se implice în negocieri, dar transferul nu s-a concretizat.

„Așa cum am văzut la ultima partidă, CFR are un lot bun, aș spune. La mijlocul terenului avem soluții, avem Emerllahu, Fică, Djokovic, Păun, Keita.

(n.r. despre Hakim Ziyech la CFR Cluj) Nu știu. A fost aceeași filieră, discuție cum a fost și cu Zouma. Am fost informați de patron că vine Zouma, de Ziyech nu ne-a zis nimic. Nu se finalizaseră discuțiile și s-a implicat direct”, a spus Cristi Balaj, la Digi Sport Special.