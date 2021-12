Decizia pe care e nevoie să o facă Gigi Becali odată cu plecarea lui Florin Tănase: „El trebuie s-o ia”

Florin Tănase este aproape de despărțirea de FCSB, club la care a ajuns în 2016. Cea mai vehiculată destinație este Emiratele Arabe Unite, la Al Nasr.

Ilie Dumitrescu a comentat această mutare și are un sfat pentru Gigi Becali. Prin plecarea lui Florin Tănase, formația bucureșteană nu va pierde doar un jucător, ci pe cel care este căpitanul și golgheterul echipei.

Astfel, fostul mare internațional consideră că patronul clubului ”roș-albastru” ar trebui să revină asupra deciziilor luate în privința lui Constantin Budescu și Claudiu Keșeru, pe care îi vrea plecați de la echipă.

”Tănase e un jucător fantastic, dacă avea și viteză ajungea într-un campionat puternic. El are execuție, are inteligență, are multe calități, dar nu are acea viteză de care este nevoie într-un campionat de top din Europa.

Acum, dacă pleacă Tănase, îți mai permiți să îi lași să plece pe Keșeru sau Budescu? Nu! Ai nevoie de cei doi, dar e decizia lui Gigi și vedem care e decizia finală. El trebuie s-o ia, dar ai nevoie, dacă vrei să te lupți pentru campionat, ai nevoie de lideri în echipă”, a declarat Ilie Dumitrescu, pentru Digi Sport.