Decizia pe care Gigi Becali a luat-o cu privire la rolul lui Tănase la FCSB: „El leșina de râs când i-am explicat”
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a dezvăluit recent o conversație amuzantă și importantă cu Florin Tănase privind poziția sa în echipă. Odată cu revenirea lui Darius Olaru, Becali a decis ca Tănase să nu mai joace în spatele atacantului, ci pe partea stângă, pentru a optimiza formația și a domina centrul terenului în meciurile tari.
Patronul a explicat că există o mică „luptă” pentru roluri între Tănase și Olaru, ambii dorindu-și să fie „cerc”, un termen inventat de Becali pentru poziția jucătorului care se învârte în spatele atacanților și primește toate pasele importante. Becali i-a spus lui Tănase că „e cerc” și i-a explicat energia și responsabilitatea acestei poziții, provocându-l să râdă. În același timp, Olaru a fost desemnat „cerc” pentru că nu a dorit să joace pe stânga, unde Becali îl vede ca pe o „gazelă”.
„În meciurile tari, e nevoie de doi închizători, trebuie să dominăm centrul terenului. Dar acum o să avem o problemă, trebuie să alegem între Tănase și Olaru. Dar avem meciuri din trei în trei zile, o să joace fiecare câte o repriză. Le combinăm cumva. Dar nu pot juca amândoi.
Olaru a zis ‘Nu vreau să joc acolo!’. A început să miorlăie și să spună că nu vrea să joace în stânga. Tănase nici el nu prea vrea. Dar l-am sunat și i-am zis ‘Ești prietenul meu. Tu trebuie să faci ce zic eu. Am nevoie de tine în stânga, că nu vrea Olaru. Știi că îl simpatizez prea tare și nu vreau să-l supăr’. Și Tănase a spus ‘Da, da. Joc oriunde’.
Dar nu îmi plăcea de Tănase acolo. Am dat ordin ‘Băi, schimbare de post’. Olaru nu dirija bine jocul de acolo, din centru. Trebuie Tănase. Eu îi zic ‘Băi, Tănase, tu ești cerc’. Și el mă întreabă ‘Cum adică cerc?’. ‘Adică, tu în spatele atacanților ești un fel de cerc. Tu te învârți în cerc și toate luminile vin de la tine’. Și el leșina de râs.
Apoi i-am zis ‘Vezi că acum Olaru e cerc. Acum ești în stânga, că așa te-am luat de la Hagi. Ești gazelă!’. Olaru și Tănase nu prea pot juca împreună, ambii sunt cerc. Nu vrea niciunul să fie triunghi, ambii vor să fie cerc. Cisotti nu poate fi scos din echipă. E cel mai bun din echipă. Cu el începe echipa”, a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro.