Decizia pe care Gigi Becali a luat-o cu privire la rolul lui Tănase la FCSB: „El leșina de râs când i-am explicat”

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a dezvăluit recent o conversație amuzantă și importantă cu Florin Tănase privind poziția sa în echipă. Odată cu revenirea lui Darius Olaru, Becali a decis ca Tănase să nu mai joace în spatele atacantului, ci pe partea stângă, pentru a optimiza formația și a domina centrul terenului în meciurile tari.

Patronul a explicat că există o mică „luptă” pentru roluri între Tănase și Olaru, ambii dorindu-și să fie „cerc”, un termen inventat de Becali pentru poziția jucătorului care se învârte în spatele atacanților și primește toate pasele importante. Becali i-a spus lui Tănase că „e cerc” și i-a explicat energia și responsabilitatea acestei poziții, provocându-l să râdă. În același timp, Olaru a fost desemnat „cerc” pentru că nu a dorit să joace pe stânga, unde Becali îl vede ca pe o „gazelă”.

„În meciurile tari, e nevoie de doi închizători, trebuie să dominăm centrul terenului. Dar acum o să avem o problemă, trebuie să alegem între Tănase și Olaru. Dar avem meciuri din trei în trei zile, o să joace fiecare câte o repriză. Le combinăm cumva. Dar nu pot juca amândoi.