Decizia radicală luată de Emma Răducanu după Australian Open: „Acum nu mă mai afectează atât de mult”

Jucătoarea britanică de tenis Emma Răducanu se simte mai bine după ce a renunțat să mai acceseze două rețele sociale.

„După Australian Open, mi-am șters WhatsApp și Instagram de pe telefon”, a dezvăluit Emma Răducanu

Emma Răducanu a scris istorie în 2021 la US Open, ultimul turneu de Mare Șlem al anului. Ea a devenit prima jucătoare din istorie care a câștigat trofeul, după ce a venit din calificări. În plus, nu a pierdut niciun set în cele 10 meciuri.

Mulți i-au prevestit un viitor strălucitor, dar sportiva cu tată român nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. De atunci, a jucat o singură semifinală, în septembrie 2022, când a abandonat la Seul într-un moment în care era condusă cu 6-4, 3-6, 0-3 de letona Jelena Ostapenko.

La Australian Open, Roland Garros și Wimbledon a fost eliminată în turul 2, iar la US Open nu a câștigat niciun meci, deși era deținătoarea trofeului.

Povestea s-a repetat anul acesta la Australian Open, fiind trimisă acasă în Turul 2 de jucătoarea americană Cori Gauff.

„După Australian Open, mi-am șters WhatsApp și Instagram de pe telefon. De atunci, trăiesc sub o mică piatră.

Am simțit că în anumite momente e mai bine să mă concentrez doar pe mine și am fost mulțumită de viața mea, fără aceste rețele sociale. Am învățat că indiferent ce faci, dacă e bine sau rău, sunt oameni care vor fi împotriva ta.

Cred că negativitatea este o parte din social media. Acum nu mă mai afectează atât de mult, pentru că nu mai permit eu să mă afecteze. Mi-e foarte bine așa”, a declarat sportiva, într-un interviu pentru The Times, preluat de Daily Mail.

Emma Răducanu s-a decis să joace la Indian Wells cu 20 de minute înaintea meciului

Emma Răducanu a trecut prin momente dificile înaintea meciului din Turul 1 de la Indian Wells, câștigat cu 6-2, 6-3 în fața muntenegreancei Danka Kovinic (62 WTA).

„Sincer, nu m-am simțit bine înaintea meciului, m-am hotărât să joc cu 20 de minute înainte. Cu doar două minute înainte meci, dormeam în camera de tratament. Sunt mândră că am ieșit pe teren și am câștigat”, a dezvăluit ea.

Din cauza rezultatelor slabe, britanica a ajuns pe locul 77 mondial. A ocupat poziția a 10-a în iulie 2022, dar de atunci a câștigat doar 11 meciuri. Avantajul ei este că nu are multe puncte de apărat din sezonul trecut.

Dacă pierde în turul 2 la Indian Wells, în fața polonezei Magda Linette (21 WTA, cs 20), Emma Răducanu va ajunge dincolo de locul 80 mondial.