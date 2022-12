Decizia radicală luată de Neymar după eliminarea de la CM: „Nu mai am puterea de a face față”

Naționala de fotbal a Braziliei a fost eliminată de Croația în sferturile de finală ale CM, iar după meci Neymar a anunțat decizia pe care a luat-o.

Pșrima semifinalistă a competiției din Qatar a fost decisă după executarea loviturilor de departajare. După 90 de minute scorul a fost 0-0, dar Neymar a marcat în minutul 105, după ce a driblat și portarul advers.

Egalarea a venit în minutul 117, iar la loviturile de departajare vedeta naționalei Braziliei nu a apucat să execute, deoarece totul s-a terminat după a patra serie de șuturi

Imediat după ce colegul lui Marquinhos a șutat în bară, consfințind calificarea Croației în penultimul act, Neymar a izbucnit în plâns, fiind consolat de veteranul lotului, Dani Alves.

„Cred că este ultima mea Cupă Mondială. O văd ca fiind ultima pentru că nu știu dacă mai am puterea de a face față fotbalului”, a declarat Neymar, după cum a informat jurnalistul Ben Jacobs pe twitter.

