Decizie importantă luată de FC Barcelona: Gata, se închide!

Consiliul de Administrație al echipei FC Barcelona a anunțat că închide televiziunea clublui. După această decizie vor fi concediați 150 de angajați.

Barcelona a anunțat deja că nu va reînnoi contractul cu TBSC Telefónica, compania care se ocupa de postul Barca TV. Actuala înțelegere expiră pe 30 iunie.

Barca TV a emis pentru prima dată pe 27 iulie 1999, iar la aproape 24 de ani distanță va dispărea.

Televiziunea reprezenta o gaură în bugetul clubului, nu aducea profit, însă era o cale excelentă de comunicare cu fanii „blaugrana”.

Barcelona mai are o problemă mult mai gravă pe care trebuie să o rezolve.

FC Barcelona, mai mulţi foşti oficiali ai săi şi Jose Maria Enriquez Negreira, fost vicepreședinte al Comisiei Arbitrilor din Spania, au fost puşi sub acuzare de justiţia spaniolă pentru “corupţie”, “abuz de încredere” şi “fals în înscrisuri comerciale”, în cazul plăţilor suspecte făcute de clubului catalan către Negreira.

Președintele Barcelonei, Joan Laporta, face toate eforturile pentru a preveni sancționarea clubului.

Președintele La Liga, Javier Tebas, s-a declarat „îngrijorat” în privința scandalului de corupție de la Barcelona, pe care l-a catalogat drept „cea mai mare criză din istoria fotbalului spaniol.”

„Pentru mine, cazul Negreira reprezintă cea mai mare criză din istoria fotbalului spaniol. Un club care îl plătește timp de 18 ani pe vicepreședintele Comisiei Arbitrilor, indiferent de scop, este un lucru foarte grav. Din punctul de vedere al reputației, este o lovitură puternică, care produce multe pagube.

Poziția La Liga în acest caz este foarte clară. La nivel sportiv, am denunțat această situație și vrem să aflăm un verdict din partea instanțelor. La 48 de ore după ce am aflat despre Cazul Negreira, am anunțat UEFA. Cu siguranță că nu vom ignora acest caz și vom face tot ce e posibil pentru a afla adevărul”, a spus Javier Tebas, citat de sport.es.