Decizie radicală a lui Emil Săndoi! 8 schimbări în echipă înaintea amicalului cu Germania U21

Naționala de fotbal U21 a României a fost învinsă de Portugalia, cu 0-2, iar azi, de la ora 19:00, întâlnește Germania la Sibiu.

„Am arătat foarte rău în prima repriză” a meciului cu Portugalia, a recunoscut Emil Săndoi

Selecționerul Emil Săndoi a criticat atitudinea jucătorilor din meciul de vineri, care a avut loc pe noul stadion din Ghencea.

„Sunt supărat după jocul nostru, pentru că am arătat foarte rău în prima repriză. Poate că și eu am greșit că am încercat să pun o presiune pe ei, presiune de care ei se vor lovi pe parcursul turneului final.

Le-am pus că noi nu am avut o campanie de calificare, o campanie care te călește și individual, și colectiv, pentru că sunt meciuri pe muchie de cuțit, concentrarea trebuie să fie la maximum. Cred că suferim la aspectul acesta.

I-am simțit înaintea celorlalte meciuri destul de capacitați. Acum nu știu ce să spun, pentru că jocul și rezultatul au fost neplăcute pentru toți. Sperăm să schimbăm impresia din meciul cu Portugalia, e normal să existe critici”, a spus Emil Săndoi, la Digi Sport Special.

„Vor fi opt jucători noi față de meciul cu Portugalia”, a dezvăluit Emil Săndoi

El a făcut cunoscut că va schimba nu mai puțin de trei sferturi din echipă. „Am înțeles că va fi stadionul plin, dar sper să nu ne încețoșeze în deciziile pe care le luăm. Adrenalina asta nu trebuie să depășească anumite cote.

Întâlnim campioana en-titre, sper să fim pregătiți, poate că până acum nu am fost pregătiți nici mental pentru adversarii pe care i-am întâlnit.

Vor fi multe schimbări, cred că vor fi opt jucători noi față de meciul cu Portugalia. E posibil să mai bănuiască și jucătorii primul 11. Până acum, având puține acțiuni cu ei, m-am ferit ca ei să își dea seama de primul 11.

Dar pentru această partidă, am crezut că ei trebuie să fie pregătiți mai bine mental nu înaintea meciului, ci cu două-trei zile înainte.

Sperăm să găsim cea mai bună soluție, o să încercăm să folosim toți jucătorii pe care îi avem, chiar dacă uneori avem de suferit, pentru că noi vrem să creștem grupul de jucători pe care îi avem în vizorul nostru.

Poate că Portugalia nu își permite să facă asta, ei au un bazin mai mare de selecție, asta e situația”, a mai spus el.