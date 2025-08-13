Decizie radicală la Inter: Cristi Chivu schimbă strategia de transferuri înainte de startul sezonului

Cristi Chivu, antrenorul lui Inter Milano, a luat o decizie radicală înaintea debutului noului sezon din Serie A, programat pe 25 august. Criza de timp îl determină să renunțe la unul dintre jucătorii pe care și i-a dorit în această vară, fiind nevoit să ceară șefilor clubului să treacă la planul B în privința transferurilor.

Până acum, doar atacantul Ange-Yoan Bonny, cumpărat de la Parma pentru 23 de milioane de euro, a fost adus la Inter, în timp ce ceilalți doi jucători vizați de Chivu, fundașul Giovanni Leoni (de la Parma) și atacantul Ademola Lookman (de la Atalanta), nu au ajuns la echipă. Oferta pentru Lookman, de 40 de milioane de euro, a fost imediat respinsă de Atalanta, care cere o sumă mult prea mare.

În contextul limitării timpului până la primul meci oficial, potrivit Gazzetta dello Sport, Inter va începe negocieri pentru transferul a doi atacanți incluși pe lista de vânzări a altor cluburi: Jordan Sancho, de la Manchester United, și Christopher Nkunku, de la Chelsea. Aceștia sunt evaluați la aproximativ 20 de milioane de euro fiecare, sumă considerată mai accesibilă de conducerea lui Inter.