Decizie surprinzătoare la CFR Cluj. Iuliu Mureșan nu mai așteaptă revenirea lui Dan Petrescu și anunță o mutare iminentă!

După demiterea antrenorului Andrea Mandorlini, CFR Cluj a fost victima tensiunilor în privința postului de antrenor principal, pe fondul zvonurilor despre revenirea lui Dan Petrescu pe banca tehnică a echipei. Deși Neluțu Varga a declarat că așteaptă cu răbdare momentul în care „Bursucul” se va întoarce, președintele klubului, Iuliu Mureșan, a venit cu o poziție fermă și neașteptată.

Mureșan a anunțat că echipa nu va sta pe loc și nu va aștepta revenirea lui Dan Petrescu, intenționând să aducă un antrenor interim până când fostul jucător și antrenor va fi disponibil.

„O să vedeți că o să facem ceva în câteva zile. Din multe motive nu pot să vorbesc despre subiectul ăsta. Ceva voi face. Eu sunt radical în primul rând cu mine. (n.r. dacă pleacă de la club dacă nu vor apărea rezultate) Da, nu stau, nu are sens, dacă nu pot să fac, trebuie să vină cineva care să poată mai bine decât mine”, a spus Iuliu Mureșan la fanatik.ro.

În prezent, echipa este pregătită de interimarii Ovidiu Hoban și Laurențiu Rus, care au condus echipa și la ultimul meci din campionat, în care CFR a fost învinsă de Farul. Decizia conducerii arată clar că formația din Gruia a intrat în perioada schimbărilor rapide, iar direcția oficială este aceea de a nu întârzia o eventuală redresare.