Deciziile luate de CNSL din cadrul FRF

Întrunită miercuri, 20 august 2025, Camera Națională pentru Soluționarea Litigiilor din cadrul FRF a luat următoarele hotărâri, se arată pe site-ul LPF.ro.

IACOB FLAVIUS vs. FC CFR 1907 CLUJ SA – Pretenții financiare. Admite cererea. Cu recurs în termen de 5 zile.

OAIDA RĂZVAN vs. AS FC UNIVERSITATEA CLUJ – Încetare raporturi contractuale și pretenții financiare. Acordă termen la 27.08.2025.

RÂPĂ CORNEL vs. AFC UTA ARAD – Pretenții financiare. Admite cererea. Cu recurs în termen de 5 zile.

TRIF RĂZVAN vs. AFC UTA ARAD – Pretenții financiare. Admite cererea. Cu recurs în termen de 5 zile.

HOFMAN ALBERT vs. ACS SC OȚELUL GALAȚI – Pretenții financiare. Admite cererea. Cu recurs în termen de 5 zile.

MAFTEI DAVID IULIAN vs. ACS SC OȚELUL GALAȚI – Pretenții financiare. Admite cererea. Cu recurs în termen de 5 zile.

BURCEA ALEXANDRU NICOLAE vs. ACS SC OȚELUL GALAȚI – Pretenții financiare. Admite cererea. Cu recurs în termen de 5 zile.

POPESCU OVIDIU vs. AS FC UNIVERSITATEA CLUJ – Pretenții financiare. Admite cererea. Cu recurs în termen de 5 zile.

U CRAIOVA 1948 CS SA vs. OWONO NCHAMA BASILIO NDONG – Încetare raporturi contractuale. Admite cererea. Constată încetarea raporturilor contractuale prin acordul părților, începând cu 20.08.2025. Definitivă.