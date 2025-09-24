Deciziile luate de CNSL din cadrul FRF

Întrunită miercuri, 24 septembrie 2025, Camera Națională pentru Soluționarea Litigiilor din cadrul FRF a luat următoarea hotărâre, se arată pe site-ul oficial al LPF

OAIDĂ RĂZVAN vs. AS FC UNIVERSITATEA CLUJ – Încetare raporturi contractuale și pretenții financiare. Admite excepția lipsei de obiect a pretențiilor reclamantului, invocată de pârât, ca întemeiată. Respinge capătul de cerere având ca obiect pretenții din cererea inițială ca rămasă fără obiect. Respinge excepția lipsei calității procesuale active a jucătorului cu privire la capătul de cerere privind sancționarea clubului, ca neîntemeiată. Respinge cererea completatoare formulată de reclamant ca neîntemeiată. Respinge cererea reconvențională formulată de club, ca neîntemeiată. Cu recurs în termen de 5 zile.