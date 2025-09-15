Declarația serii după ce Unirea Slobozia a ajuns pe loc de play-off: ”Putem ajunge departe”

Unirea Slobozia a învins, în deplasare, scor 2-0, FC Hermannstadt, în etapa a 9-a din Superliga.

Christ Afalna, atacantul Sloboziei, a oferit o primă reacție la finalul partidei.

Jucătorul s-a declarat fericit că a reușit să înscrie un gol și echipa sa a urcat pe loc de play-off în Superligă.

”Asta e fotbalul. Nu mai știi cum poți da gol. Acum în orice moment poți da gol cu capul, cu mâna, cu călcâiul. Mă bucur că am putut să dau gol. Sper să continuăm la fel până la final. Sezonul trecut nu am putut da multe goluri, acum vreau să dau cât pot de multe.

Știam că Sibiului îi place să joace cu minge lungă la margine. Știam stilul lor de joc, ne-am pregătit. Și cu noroc am putut scoate cele 3 puncte. Gurău nu a jucat de 7 etape. Mă bucur pentru el că a făcut un meci extraordinar.

Unirea Slobozia a învățat multe din primul an. Noi jucăm în deplasare fiecare meci. Noi lucrăm ca o grupă. Nu avem un Lionel Messi, un Cristiano Ronaldo. Avem echipă. Jucăm pentru echipă. Toată lumea trebuie să demonstreze că poate juca la Unirea Slobozia.

Dacă noi suntem bine, putem ajunge departe. Nu pot să mă gândesc la play-off, că mai avem încă 6 etape din tur. Nu pot să mă gândesc la play-off. E important să acumulăm mai mlte puncte, apoi vedem unde o să ajungem. E important să fim constanți. Putem ține ritmul acesta”, a declarat Afalna.