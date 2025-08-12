Declarație amuzantă după Oțelul – Rapid: „În prima repriză nu au ajuns la poartă, în a doua au jucat ca Barcelona”

Cosmin Dur-Bozoancă (27 de ani), portarul de la Oțelul Galați, a dat declarația serii, după ce moldovenii au remizat cu Rapid, scor 1-1, în runda 5 din Superliga.

„Nu știu câte am scos, dar mă bucur că mi-am am făcut treaba. În febra meciului nu stau să număr câte mingi scot. Sincer, am început repriza a doua destul de slab. Ei au început foarte bine, au ieșit foarte bine de la vestiare.

În prima repriză nu au ajuns la poartă, în a doua parcă a venit Barcelona”, a spus Cosmin Dur-Bozoancă, la Prima Sport.