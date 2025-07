Declarație ciudată a lui Mirel Rădoi după UTA – Universitatea Craiova 3-3: „Pentru mine nu a fost o surpriză”

Mirel Rădoi, antrenorul echipei Universitatea Craiova, spune că echipa sa mai are de îmbunătăţit multe în joc şi că nici adversarii din cupele europene nu sunt la capacitate maximă.

„E greu să evaluăm acum jucătorii”, recunoaște tehnicianul

„Nu ştiu care erau aşteptările dv, dar noi şi în primul amical am condus cu 3-1 şi am fost egalaţi la 3. Pentru mine nu a fost o surpriză. Le-am spus şi la pauză jucătorilor că în astfel de momente trebuie să dai cât mai multe goluri, să laşi adversarii fără oxigen. În schimb noi le-am dat o mână de ajutor. După acest meci rămânem cu ideea că am jucat bine 60 de minute şi avem de îmbunătăţit 30 de minute

E greu să evaluăm acum jucătorii. Poate acum înţelegeţi de ce am ţinut să vină jucătorii mai devreme în cantonament, chiar dacă poate au fost de valoare mai scăzută. Dar pentru prima partidă aş spune că s-au mişcat bine. Evident că avem problemele noastre, pe care le-am văzut în cantonament, le-am văzut şi aici.

Mai sunt jucători care trebuie să revină după accidentări, Badelj, Screciu. Trebuie să-i ridicăm din punct de vedere fizic pe cei pe care îi avem. Ne mai dorim un atacant, să vedem dacă vom avea forţa să-l aducem. Pe final de joc, ne-a lipsit un atacant care să ţină de mingi. Trebuie să rămânem cu impresia că am jucat bine aici, am condus şi că trebuie să îmbunătăţim o parte din evoluţia noastră.

Mai sunt 14 zile până la meciul din Conference League. Nicio echipă nu cred că e pregătită, nici Sarajevo nu e pregătită. Trebuie să vedem cum ne refacem”, a declarat Mirel Rădoi după UTA Arad – Universitatea Craiova 3-3, meci în care craiovenii au condus cu 3-0.