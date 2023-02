Declarație șocantă a lui Eric Bicfalvi: „Am devenit rus”

Atacantul român Eric Bicfalvi consideră că a devenit rus, în contextul în care joacă în campionatul din această țară din 2016.

„În China am primit cei mai mulți bani din cariera mea”, a recunoscut Eric Bicfalvi

Campionatul Rusiei este în pauza de iarnă, după 17 etape jucate din cele 20 programate. Echipa Ural Ekaterinburg este în cantonament în Dubai, iar atacantul român Eric Bicfalvi a oferit un amplu interviu publicației Sport Expres.

Bicfalvi a debutat în fotbalul mare la Jiul petroșani, dar a devenit cunoscut în cele cinci sezoane jucate la Steaua. Ulterior s-a transferat la echipa ucraineană Volyn Lutsk, a jucat un sezon în China, a prins 7 meciuri la Dinamo în 2016, după care a ajuns în Rusia.

Primul contact cu fotbalul din această țară a fost la echipa Tom Tomsk. „Am semnat contractul în iarna lui 2017, dar sezonul s-a reluat în primăvară, așa că am scăpat de frig”, a dezvăluit Bicfalvi.

Atacantul a spus și de ce i-a fost greu la erchipa chineză Liaoning Whowin. „Am locuit în Shenyang, un oraș cu o populație este de 7 milioane. Echipa era una de top și avea condiții de pregătire excelente. Există o singură problemă: am fost singurul european.

În oraș, aproape nimeni nu vorbea engleza. Chiar și în club a trebuit să comunic printr-un interpret. În al doilea rând, soția și copilul s-au mutat cu mine la o lună după ce am ajuns la club. Copilul avea mai puțin de un an, deci a avut probleme de adaptare.

În plus, am avut probleme să facem rost de mâncăruri europene. Până la urmă am găsit un restaurant italian și mergeam acolo în fiecare zi”, a mai spus Bicfalvi.

Atacantul a recunoscut că a acceptat transferul în China deoarece toate celelalte oferte pe care le avea nu mai erau valabile. „În perioada aceea nu prea aveam de ales. Dar în China am primit cei mai mulți bani din cariera mea”, dezvăluie Bicfalvi.

„Fiind de atâția ani în această țară, am devenit și eu rus”, a spune Eric Bicfalvi

Românul nu se consideră vedetă la Ural. „Nu-mi place deloc să gândesc în acești termeni. Îmi place să fiu un jucător de echipă și să nu mă pun deasupra celorlalți. Lasă fanii să judece, dar cu siguranță nu mă voi numi vedetă.

Am învățat câteva cuvinte și expresii în Ucraina. Dar limbajul este dificil. M-a ajutat foarte mult să citesc cărți în limba rusă. Cred că fiind de atâția ani în această țară, deja am devenit și eu rus”, a mai spus jucătorul.

El consideră că Viktor Goncharenko, antrenorul lui Ural, este unul dintre cei mai buni tehnicieni pe care i-a avut în carieră, alături de Gheorghe Hagi.

Bicfalvi a spșus și motivul pentru care a rămas la Ekaterinburg, deși UEFA a permis jucătorilor străini să plece de la echipele din Rusia după izbucnirea războiului din Ucraina.

„Ultima dată am fost contactat de unele cluburi care au încercat să profite de situația politică din jurul Rusiei și s-au oferit să suspende contractul. Am refuzat. După aceea nu m-au contactat.

După părerea mea, acest lucru este pur și simplu necinstit în raport cu Ural. Sunt aici pentru al șaptelea an, dau totul pentru echipă și nu pot face asta”, a spus Bicfalvi.