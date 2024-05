Declarație șocantă a lui Pep Guardiola: „Sunt mai aproape de a pleca decât de a rămâne”

Managerul lui Manchester City, Pep Guardiola, a spus că va rămâne și stagiunea viitoare pe bancă, dar nu e sigur că mai prelungește în 2025, când îi expiră contractul.

„Realitatea este că sunt mai aproape de a pleca decât de a rămâne. Am discutat cu clubul – sentimentul meu este că vreau să rămân acum. Așa că voi rămâne și sezonul viitor, iar în cursul lui vom vorbi. Dar opt sau nouă ani? Vom vedea”, a declarat Pep Guardiola.

Guardiola a spus că au existat momente după triumful din finala Ligii Campionilor 2023, în fața lui Inter Milano, în care și-a pus problema dacă n-ar fi cazul să renunțe.

„Am avut acest sentiment anul trecut, gândindu-mă: «S-a terminat, am terminat, a mai rămas ceva?».

Apoi m-am gândit: «Sunt aici, OK» și am început să jucăm și să câștigăm meciuri, au venit jucători noi și am început să mă gândesc la al patrulea titlu la rând. Acum am făcut și pe asta, așa că mă gândesc: «Ce urmează?»

Ei bine, nicio echipă nu a făcut eventul campionat – Cupa Angliei în sezoane consecutive. Dar sezonul viitor nu știu exact care va fi motivația – este greu de știut până când totul este gata”, a declarat Pep Guardiola.