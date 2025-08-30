Declarație șocantă a lui Ruben Amorim: „Uneori îmi urăsc jucătorii”

Antrenorul echipei Manchester United, Ruben Amorim, a clarificat comentariile de după meciul pierdut împotriva echipei Grimsby, în Cupa Ligii, care au stârnit întrebări despre viitorul său, el spunând că „uneori vrea să renunţe”.

United nu are intenţia de a-l concedia pe Amorim

Imediat după înfrângerea din Cupa Ligii împotriva echipei din Liga a patra, miercuri, portughezul a declarat că echipa sa „era complet pierdută” şi că „trebuie să se schimbe ceva”.

El a ales să nu clarifice comentariile sale, care chiar şi în interiorul Old Trafford au fost interpretate de unii ca fiind o reflecţie a antrenorului de 40 de ani asupra viitorului său.

Dar, vineri, el a declarat: „Sincer să fiu, de fiecare dată când vom avea o astfel de înfrângere în viitor, voi reacţiona la fel. Voi spune că uneori îmi urăsc jucătorii şi alteori îi iubesc.

Uneori vreau să renunţ, alteori vreau să rămân aici 20 de ani. Trebuie să mă îmbunătăţesc în acest sens, va fi greu, dar acum sunt concentrat pe următorul meci.”

United nu are intenţia de a-l concedia pe Amorim, dar, când a fost întrebat mai târziu, în cadrul conferinţei de presă de vineri, dacă va fi cu siguranţă la conducere luni, el a răspuns că nu poate oferi nicio garanţie.

„Asta este ideea mea, dar nu ştiu ce se va întâmpla”, a recunoscut el.

„Nu vă pot promite nimic în legătură cu viitorul. Dar sunt antrenorul Manchester United şi nu cred că asta se va schimba”, a adăugat Amorim.

Amorim ar fi putut evita incertitudinea dacă nu ar fi făcut declaraţii atât de vagi.

Dar el este pregătit să accepte dezbaterea despre viitorul său, deoarece nu este dispus să-şi tempereze reacţiile.

„Dacă ai un astfel de comportament, trebuie să înţelegi că există aspecte pozitive, dar şi reversul medaliei”, a adăugat el.

„Ştiu că sunt multe persoane cu experienţă care discută despre modul în care ar trebui să mă comport cu mass-media, să fiu mai constant, mai calm. Înţeleg asta, dar nu voi fi aşa.

Acesta este modul meu de a face lucrurile. De aceea am pasiunea pe care o am. În acel moment eram foarte supărat şi foarte dezamăgit şi voi fi cine sunt. Aşa că pregătiţi-vă.”

În mod remarcabil, Amorim a spus că nu îi ia aproape deloc timp să se calmeze.

„Nu am nevoie de nimeni”, a adăugat el. „Am nevoie doar de 10 minute singur cu mine însumi.”

Rugat să clarifice comentariile sale anterioare despre „demisie”, portughezul a descris cum se simte când este într-o stare emoţională.

„Este: «Vreau să demisionez, nu-mi iubesc jucătorii, uneori îmi urăsc copiii». Voi fi aşa. Nu se va schimba nimic. Uneori este un lucru bun, alteori este un lucru amuzant.”